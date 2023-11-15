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Капризов о важности школы: «Чтобы не был тугодумом, нужно уметь разговаривать. Некоторым вопрос задашь, и он просто: а-а-а, думает 900 часов»

– Учиться – это важно? Что ты можешь сказать? – Сто процентов важно. Чтобы ты не был тугодумом, все равно нужно уметь разговаривать.

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