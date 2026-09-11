Будущие управленцы САФУ обсудили работу муниципалитетов с их руководителями

В Архангельске студенты САФУ, которые обучаются по направлению «Государственное и муниципальное управление», встретились с руководителями органов государственной власти и муниципалитетов.
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