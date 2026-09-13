БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Больше трех не собираться: 700 кг летящего с неба тротила ставят крест на обороне ВСУ в Орехове

Больше трех не собираться: 700 кг летящего с неба тротила ставят крест на обороне ВСУ в Орехове

Бандеровские пропагандисты уверяют, что «фортеця» держится, но захисники шлют в их адрес проклятия Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС В ночь на 13 сентября были опубликованы кадры с геолокацией, согласно которым на Ореховском направлении ВС РФ продвинулись на 2 км, форсировали речку Конка и достигли в Преображенке новых позиций в жилой застройке.

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