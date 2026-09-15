ВЦИОМ раскрыл отношение россиян к выборам, суд ЕС изменил ситуацию с замороженными российскими активами: главное за сутки

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. Большинство россиян не знакомились с предвыборными программами партий, бельгийский суд признал незаконным отказ в разморозке активов российского BCS Bank, а генсек НАТО Марк Рютте заявил о наличии у альянса секретных вариантов противодействия России.