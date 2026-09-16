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«Три года о сыне не знал никто»: через какие испытания прошел союз Анны Легчиловой и Игоря Бочкина

«Три года о сыне не знал никто»: через какие испытания прошел союз Анны Легчиловой и Игоря Бочкина

Звезда фильма «Перекрёсток» Анна Легчилова всегда держалась в стороне от громких светских хроник. При этом её брак с актёром Игорем Бочкиным длится уже больше двадцати лет, а за внешне тихой семейной гаванью скрывается череда тяжелейших потрясений.

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