«Три года о сыне не знал никто»: через какие испытания прошел союз Анны Легчиловой и Игоря Бочкина

Звезда фильма «Перекрёсток» Анна Легчилова всегда держалась в стороне от громких светских хроник. При этом её брак с актёром Игорем Бочкиным длится уже больше двадцати лет, а за внешне тихой семейной гаванью скрывается череда тяжелейших потрясений.