Раскрыта неожиданная помощь Трампа России

Профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works отметил, что европейским странам станет сложнее оправдывать свою поддержку Киева мнимой угрозой со стороны России в свете заявлений избранного президента Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию к США.
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