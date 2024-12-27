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    Таких надо сразу кострировать тупым ножом без наркоза.Россиянин надруга...
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Раскрыта неожиданная помощь Трампа России

Раскрыта неожиданная помощь Трампа России

Профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works отметил, что европейским странам станет сложнее оправдывать свою поддержку Киева мнимой угрозой со стороны России в свете заявлений избранного президента Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию к США.

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