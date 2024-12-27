Раскрыта неожиданная помощь Трампа России

Профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works отметил, что европейским странам станет сложнее оправдывать свою поддержку Киева мнимой угрозой со стороны России в свете заявлений избранного президента Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию к США.