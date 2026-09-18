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Царьград

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Ростовая кукла Катюша порадовала избирателей на участке УИК 2904

Ростовая кукла Катюша порадовала избирателей на участке УИК 2904

На УИК 2904 ростовая кукла медведя Катюша стала звездой выборов 2026, развлекая избирателей и членов комиссии.

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