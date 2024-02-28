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Экс-советник Кучмы: Зеленский отказался от требования директора ЦРУ по мирным переговорам с Москвой и «будет наказан»

Экс-советник Кучмы: Зеленский отказался от требования директора ЦРУ по мирным переговорам с Москвой и «будет наказан»

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал в своем видеоблоге резонансную статью, опубликованную 25 февраля в американской газете The New York Times (NYT) о масштабной деятельности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в стране.

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