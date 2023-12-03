В Госдуме предложили вернуть двухгодичную срочную службу

Константин Анатольев

Согласен. В наше непростое время нужно больше времени на подготовку, да и численность армии нужно увеличить. Средства на армию нужно брать с олигархов введением прогрессивного подоходного налога (кто будет мутить с налогами - у тех изымать бизнес).