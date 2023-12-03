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В Госдуме предложили вернуть двухгодичную срочную службу

В Госдуме предложили вернуть двухгодичную срочную службу

Депутат, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев предлагает увеличить срок службы в армии.

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Комментарии
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Константин Анатольев
Согласен. В наше непростое время нужно больше времени на подготовку, да и численность армии нужно увеличить. Средства на армию нужно брать с олигархов введением прогрессивного подоходного налога (кто будет мутить с налогами - у тех изымать бизнес).
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16 час.

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