Посол Антонов: Вашингтон проводит провокационную линию по отношению к Москве на Украине

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, по сути, признал, что администрация Соединенных Штатов проводит провокационную линию по отношению к Москве на Украине.
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, по сути, признал, что администрация Соединенных Штатов проводит провокационную линию по отношению к Москве на Украине.
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