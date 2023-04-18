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Посол Антонов: Вашингтон проводит провокационную линию по отношению к Москве на Украине

Посол Антонов: Вашингтон проводит провокационную линию по отношению к Москве на Украине

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, по сути, признал, что администрация Соединенных Штатов проводит провокационную линию по отношению к Москве на Украине.

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