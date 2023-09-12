Яна Егорян об Олимпиаде-2024: «Мне кажется, нас не допустят. И дело не в конфликте между Россией и Украиной, а в конкуренции – мы всем надоели»

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– Я чувствую, что в Париже могу выиграть. Но знаешь, когда ты сидишь в закрытой стране и тебя не выпускают, можно говорить все, что угодно.

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