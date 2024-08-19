Доменные печи Магнитки подключили к искусственному интеллекту

На ММК искусственный интеллект следит за работой доменных печей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК запустили в промышленную эксплуатацию цифровое решение на базе модели машинного обучения, которое помогает специалистам управлять подачей кислорода в доменную печь.