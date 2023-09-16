Одной левой: Минеев нокаутировал Карвальо в бою по правилам кикбоксинга после возвращения из зоны СВО

Владимир Минеев оказался сильнее Рафаэля Карвальо в бою по правилам кикбоксинга. Россиянин, проходящий военную службу в зоне СВО, завершил поединок во втором раунде на отметке пять минут и одна секунда.
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