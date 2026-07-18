7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 263 подписчика

Игра по-крупному: Тарасов впервые рискнул на реалити «Ставка на любовь» и не пожалел

Игра по-крупному: Тарасов впервые рискнул на реалити «Ставка на любовь» и не пожалел

Для пары это первое реалити в их жизни. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко канал «Пятница!»канал «Пятница!»Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов, ранее состоявший в браке с Ольгой Бузовой, вместе с нынешней избранницей Анастасией Костенко примет участие в третьем сезоне проекта «Ставка на любовь».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии