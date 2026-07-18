Игра по-крупному: Тарасов впервые рискнул на реалити «Ставка на любовь» и не пожалел

Для пары это первое реалити в их жизни. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко канал «Пятница!»канал «Пятница!»Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов, ранее состоявший в браке с Ольгой Бузовой, вместе с нынешней избранницей Анастасией Костенко примет участие в третьем сезоне проекта «Ставка на любовь».