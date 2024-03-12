Марочко: ВСУ пытаются сосредоточить войска у границы с РФ в Харьковской области

Украина последние несколько дней наращивает группировку сил в населенном пункте Волчанск в Харьковской области , который расположен в 10 километрах от населенного пункта Шебекино Белгородской области России.
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