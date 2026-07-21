Собянин рассказал о развитии Russpass за шесть лет

Как сообщил Сергей Собянин, цифровая туристическая платформа Russpass отмечает шестилетие. Запущенный в столице в 2020 году сервис помогал ее гостям ориентироваться в Москве, выбирать интересные места и покупать билеты.
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