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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Собянин рассказал о развитии Russpass за шесть лет

Как сообщил Сергей Собянин, цифровая туристическая платформа Russpass отмечает шестилетие. Запущенный в столице в 2020 году сервис помогал ее гостям ориентироваться в Москве, выбирать интересные места и покупать билеты.

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