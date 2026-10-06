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Грядущий уход Овечкина взорвал цены на билеты на матчи «Вашингтона»

Грядущий уход Овечкина взорвал цены на билеты на матчи «Вашингтона»

Билеты на последний домашний матч регулярного чемпионата НХЛ для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина резко подорожали после объявления хоккеиста о завершении карьеры.

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