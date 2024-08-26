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Калужские новости

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За неделю калужане получили почти 69 тысяч штрафов

За неделю калужане получили почти 69 тысяч штрафов

В период с 16 по 22 августа водителям в Калужской области выписали 67 826 штрафов за нарушение правил дорожного движенияВ период с 16 по 22 августа водителям в Калужской области выписали 67 826 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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