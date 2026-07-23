Гостиницу «На Верандах» в центре Воронежа выставили на продажу

Гостиницу «На верандах» в самом центре Воронежа снова выставили на продажу. Собственник хочет получить за здание площадью 600 квадратных метров на проспекте Революции 77 млн рублей — на 3 миллиона дешевле, чем год назад.
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