Lenovo представила моноблок ThinkCentre X AIO Aura Edition с необычным экраном

Компания Lenovo начала продажи за пределами Китая нового моноблока ThinkCentre X AIO Aura Edition. Главной особенностью устройства стал 27,6-дюймовый IPS-дисплей с необычным соотношением сторон 16:18 и разрешением 2560 × 2880 пикселей.
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