Как перестать бояться понедельников по мнению психолога

После выходных начало новой рабочей недели почти всегда дается тяжело. Вероника Кирсанова, декан факультета психологии Государственного университета просвещения, рассказала «Известиям», как не бояться понедельников и начинать их комфортнее.
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