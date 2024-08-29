Генерал Липовой: Киев рискует лишиться финансирования после выборов в США

Киев сам загнал себя в ловушку из которой не сможет выбраться. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал генерал-майор запаса, председатель президиума общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой, комментируя нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область в начале августа.
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