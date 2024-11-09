Политика как он...
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Политика как она есть

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Названа причина стремительного наступления ВС России под Курском

Названа причина стремительного наступления ВС России под Курском

Россия начала стремительное наступление в Курской области из-за «плана» победившего на выборах президента США Дональда Трампа, пришел к выводу аналитик Дэвид Акс в статье для Forbes.

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Комментарии
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A
Alex
&quot;Трамп требует&quot;? Как может чего-то требовать проигравшая сторона? Американцам нужно готовиться бежать с Украины, и просить, чтобы их самолеты при этом не сливали.
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11 час.
Владимир Алтайцев
зачем вообще  такую грязь печатать? А, понял, показать дебилизм  США.
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8 час.
Аркадий Цыганов
Героические действия солдат, офицеров России - но никак не Трамп
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1 час.

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