Россия начала стремительное наступление в Курской области из-за «плана» победившего на выборах президента США Дональда Трампа, пришел к выводу аналитик Дэвид Акс в статье для Forbes.
Названа причина стремительного наступления ВС России под Курском
Комментарии
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Alex
"Трамп требует"? Как может чего-то требовать проигравшая сторона? Американцам нужно готовиться бежать с Украины, и просить, чтобы их самолеты при этом не сливали.
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11 час.
Владимир Алтайцев
зачем вообще такую грязь печатать? А, понял, показать дебилизм США.
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8 час.
Аркадий Цыганов
Героические действия солдат, офицеров России - но никак не Трамп
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1 час.
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