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США ввели санкции против Международного уголовного суда

США ввели санкции против Международного уголовного суда

Администрация США ввела санкции против Международного уголовного суда спустя несколько часов после того, как один из его экс-судей получил Нобелевскую премию мира.

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