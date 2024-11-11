Левитин и Файзуллин будут участвовать в пленарном заседании II форума «РОСТКИ»

Советник Президента РФ Игорь Левитин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин прибудут на II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».
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