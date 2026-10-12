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«Какая разница, потеряем 70% или весь Донбасс! Давайте договариваться» – львовский русофоб

«Какая разница, потеряем 70% или весь Донбасс! Давайте договариваться» – львовский русофоб

Подавляющему большинству украинского населения без разницы, потеряет страна в результате конфликта весь Донбасс или только 70% его территории, как это есть сегодня – люди хотят договариваться и выходить из войны.

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