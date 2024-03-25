Онколог Иванов: уплотнение во рту может указывать на рак слюнной железы 

Рак слюнной железы обычно развивается медленно и может долгое время вообще никак себя не проявлять. Среди симптомов, которые должны насторожить и стать поводом немедленно обратиться к врачу, уплотнения и припухлости в области шеи, щеки, уха, челюсти или в ротовой полости.