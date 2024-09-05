Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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ВСУ собирались подорвать Курскую АЭС, сообщил пленный

ВСУ собирались подорвать Курскую АЭС, сообщил пленный

Военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины, которого мобилизовали из Киева, заявил, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую атомную электростанцию, сообщает РИА Новости.

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