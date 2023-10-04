Каждая пятая российская компания провела ренейминг за последние три года

Каждая пятая российская компания сменила название в течение последних трех лет, при этом 29% из этого количества провели ренейминг из-за нового позиционирования компании, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Ассоциации менеджеров.
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