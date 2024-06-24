Почему Путин так долго держал Шойгу на должности министра обороны? Ответ всем критикам Сергея Кужугетовича

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Александр
Не собирай.Никто не заставляет.Людей во времена ВОВ никто не заставлял собирать средства бойцам РККА. Но они собирали,кто,что может.Кто-то вязал носки и варежки,а кто-то покупал танки и самолёты.Кто что мог.Потому и победили.
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37 мин.
Александр
А они исчезли,1,5 млн.комплектов формы? Может ты просто брехню распростаняешь?
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35 мин.
Александр
Хоть одно своё утверждение подтвердить сможешь?
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34 мин.

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