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Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 млн долларов на аукционе

Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 млн долларов на аукционе

TASS/AP Аукционный дом Sotheby's в ходе торгов продал арт-объект итальянского художника Маурицио Каттелана "Комедиант", представляющий собой приклеенный к стене монтажным скотчем банан, за 6,2 миллиона долларов.

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