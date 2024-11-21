Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 млн долларов на аукционе

TASS/AP Аукционный дом Sotheby's в ходе торгов продал арт-объект итальянского художника Маурицио Каттелана "Комедиант", представляющий собой приклеенный к стене монтажным скотчем банан, за 6,2 миллиона долларов.
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