Бывшую девушку заподозрили в убийстве мужчины, найденного мертвым в центре Москвы. Об этом 22 октября сообщили в столичном главке СК России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Шойгу заявил, что...
- ЛС Посол Мирошник на...
- МЕ Посольство России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым