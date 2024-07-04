В России могут появиться скидки на оплату штрафа за нарушение правил платной парковки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который дает регионам право вводить 50%-ную скидку при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки, если платеж внесен в течение 20 дней и через электронные сервисы.
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