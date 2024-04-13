От них требовали снять георгиевские ленточки, встать на колени и петь гимн Украины. Они пели: «Вставай, страна огромная»!

10 лет подвигу "300 запорожцев" 13 апреля 2014 года, на Аллее Славы в Запорожьи произошли события, которые теперь мы вспоминаем, как " Стояние запорожских спартанцев ", едва не закончившиеся гибелью участников согласованного с местными властями, митинга.