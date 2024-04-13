РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стэйси
    Его слова да царю в уши , но ...Михаил Делягин: Р...
  • Константин Анатольев
    Героям Запорожья слава!От них требовали ...
  • Малик Гумеров
    "Шабаш ведьм и ведьмаков на ЦТ" -  ЭТО ВСЕ НА  ФУНДАМЕНТЕ КАПИТАЛИЗМА !    СНЕСЕШЬ ОДНО  СТРОЕНИЕ  -  ПОСТРОЯТ ДРУГОЕ...Заказ на разврат ...

От них требовали снять георгиевские ленточки, встать на колени и петь гимн Украины. Они пели: «Вставай, страна огромная»!

От них требовали снять георгиевские ленточки, встать на колени и петь гимн Украины. Они пели: «Вставай, страна огромная»!

10 лет подвигу "300 запорожцев" 13 апреля 2014 года, на Аллее Славы в Запорожьи произошли события, которые теперь мы вспоминаем, как "  Стояние запорожских спартанцев ", едва не закончившиеся гибелью участников согласованного с местными властями, митинга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Анатольев
Героям Запорожья слава!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх