Запорожье — это Россия!

От них требовали снять георгиевские ленточки, встать на колени и петь гимн Украины. Они пели: «Вставай, страна огромная»! 13 апреля 2014 года, на Аллее Славы в Запорожьи произошли события, которые теперь мы вспоминаем, как " Стояние запорожских спартанцев ", едва не закончившиеся гибелью участников согласованного с местными властями, митинга.