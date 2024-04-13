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Запорожье — это Россия!

Запорожье — это Россия!

От них требовали снять георгиевские ленточки, встать на колени и петь гимн Украины. Они пели: «Вставай, страна огромная»! 13 апреля 2014 года, на Аллее Славы в Запорожьи произошли события, которые теперь мы вспоминаем, как "  Стояние запорожских спартанцев ", едва не закончившиеся гибелью участников согласованного с местными властями, митинга.

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