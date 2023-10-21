Для файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising планируются различные улучшения и изменения ...

Для файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising планируются различные улучшения и измененияКомпания CyGames опубликовала своеобразную дорожную карту обновлений, запланированных для Granblue Fantasy Versus: Rising, которые затронут различные аспекты игрового процесса в плане улучшений и изменений, включая балансировку и динамику игры.