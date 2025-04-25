Русский герой из Сибири творит сенсацию в Америке! Капризов нокаутировал крепкий «Вегас», выдав крутое шоу

Россиянин — на первом месте по очкам в нынешнем плей-офф.«Всем нам нужно время, чтобы осмыслить игру Кирилла Капризова во втором матче серии», — восторгался российским форвардом «Миннесоты» обозреватель The Athletic Майкл Руссо.