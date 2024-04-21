Первый допрос Шахина после убийства мотоциклиста в Москве: Страх и ни грамма раскаяния

Ещё совсем недавно, чувствовавший полную безнаказанность, задержанный Шахин Аббасов, казалось, осознал, в какую ситуацию попал он и его родственники после убийства мотоциклиста в Москве - "жизнь по-царски" закончилась, впереди суд и наказание.