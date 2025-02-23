Эр-Рияд-2025: без лишнего оптимизма

Америка - миротворец Самый главный вопрос последних недель — почему Соединенные Штаты открыто отказались от продолжения конфронтации с Россией? Необходимо понимать, что это не единоличное решение Дональда Трампа, а консолидированное мнение большинства в американском истеблишменте.
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