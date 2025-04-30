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Создатель батальона "Вега" и отряда "Барс Орион" Панфёров высказался о перемирии на День Победы

Создатель батальона "Вега" и отряда "Барс Орион" Панфёров высказался о перемирии на День Победы

По мнению Андрея Панфёрова, украинские военные не способны соблюдать условия прекращения огня.Уполномоченный по защите прав предпринимателей, создатель батальона "Вега" и отряда "Барс Орион" Андрей Панфёров прокомментировал объявленное президентом России перемирие в зоне СВО на время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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