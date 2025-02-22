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Военное обозрение

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Трамп уволил назначенных в рамках поддержки «равенства и разнообразия» главу Генштаба и начальника военно-морских операций США

Трамп уволил назначенных в рамках поддержки «равенства и разнообразия» главу Генштаба и начальника военно-морских операций США

Администрация Трампа начала глобальную чистку армии США от назначенных под влиянием «левых идеологов» Демпартии офицеров.

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