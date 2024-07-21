Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ "Тушите свет, сливайте воду": в трансатлантических элитах (они же так называемое мировое правительство, они же глобалисты, они же кураторы так называемого дипстейта США) воцарился неописуемый переполох и слышен скрежет зубов.
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