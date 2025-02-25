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Romex Group построит склад в Адыгее для X5 за ₽7 млрд к 2027 г.

Romex Group построит склад в Адыгее для X5 за ₽7 млрд к 2027 г.

Девелоперский холдинг Romex Group (Краснодар) планирует построить в Республике Адыгея универсальный склад для компании X5 Retail Group к 2027 году.

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