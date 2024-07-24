Американские банки начнут сообщать о российских активах для возможной конфискации

Министерство финансов США приказало банковской отрасли страны начать раскрывать информацию о своих активах в России с целью в конечном итоге конфисковать эти активы на миллиарды долларов и продать их, чтобы помочь разрушенной украинской экономике.
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