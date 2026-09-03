«Заслуживают прямого удара»: Медведев призвал бить по военным заводам Германии

Медведев призвал нанести удары по Берлину Фото: Блокнот Так он прокомментировал обвинения Берлина в адрес Москвы.
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Чем сто раз говорить, сделал бы один раз. У Китайцев похитили дочь зам. председателя правления, одной и компаний выпускающей электронику. ответка не заставила себя ждать. Больше китайцев под видом санкций не похищают. Наши же корабли захватывают один за другим. Это тебе иак для примера. пока провокация мелкая, надо симметрично так же ответить,а не ждать пока эскалация будет нарастать.
Провокатор!
3,14ть не мешки ворочать.
Кого они все время призывают ? Тявкнет откуда-то из подворотни и опять спрячется в единую будку. А фрицы в гробу видали все его озабочннности.
Почему мы все, вообще всё, делаем только в ответку, а не с опережением, на шаг, на ход впереди них и раньше них? Вот опять, только в ответ на Русский дом - институт Гёте... А почему не выслать сразу посла в 24 часа??? И посмотреть, а может у них сразу потекут сопли и очко чуть подсожмется?? Почему не сделать шаг с опережением, а не вечно вторыми??