Во Владивостоке открылась выставка трофейной техники, захваченной в Курской области

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Выставка трофейной вражеской техники, захваченной подразделениями морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и Восточного военного округа (ВВО) в зоне специальной военной операции, открылась во Владивостоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии