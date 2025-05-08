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Новая студия Sony, ре-релиз «Приключений капитана Блада», в Genshin Impact по паспорту…

Новая студия Sony, ре-релиз «Приключений капитана Блада», в Genshin Impact по паспорту…

Многострадальные «Приключения капитана Блада» всё же добрались до официального релиза силами компании SNEG, фанаты проанализировали новый трейлер GTA VI, авторы Genshin Impact введут обязательную проверку возраста игроков в США, Хидео Кодзима сравнил GTA VI с выходом большого киноблокбастера, Sony Interactive Entertainment объявила о расширении семейства студий PlayStation, умиротворяющая градостроительная головоломка Dorfromantik обзаведётся версиями для консолей.

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