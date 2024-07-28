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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Военкор Рожин: в плен боевиков в Мали попал преемник Пригожина

Военкор Рожин: в плен боевиков в Мали попал преемник Пригожина

По словам военного эксперта, его уже обменяли Среди попавших в засаду в Мали бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" был один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным Лотос.

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