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Мишустин поручил оценить эффективность форумов с привлечением средств федерального и региональных бюджетов

Мишустин поручил оценить эффективность форумов с привлечением средств федерального и региональных бюджетов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Минфином провести оценку эффективности форумов, конференций и других подобных мероприятий, которые проводятся за счет средств из федерального и региональных бюджетов.

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