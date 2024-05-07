Повторится ли Великая Депрессия в США или что такое "Эффект трансформаторной будки"?

Ночной город. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Фондовые биржи, торгующие ценными бумагами, а не реальными товарами, оказались очень удачным изобретением.
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